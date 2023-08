Una visita nel giorno del Ferragosto e una conferenza stampa per tenere alta l’attenzione: la Garante regionale per le persone private della libertà, Irene Testa, ha visitato il carcere di Alghero, “un tempo istituto modello e ora purtroppo afflitto dagli stessi problemi delle altre strutture carcerarie dell’isola”, come ha spiegato Irene Testa dopo la visita.

Per Testa il problema del sovraffollamento rende la situazione esplosiva per la presenza di detenuti con tossicodipendenza e detenuti con disturbi psichiatrici, la metà ormai dell’intera popolazione carceraria: “Gli agenti penitenziari e i direttori sono allo stremo”, ha sottolineato la Garante, che ha segnalato sia la gravità della situazione soprattutto a Bancali e a Uta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it