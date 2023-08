Oggi si corre il Palio dell’Assunta a Siena e come sempre la Sardegna sarà protagonista: sette su dieci i fantini sardi e tutti i dieci cavalli allevati nell’Isola.

C’è da battere dopo il suo trionfo a giugno Giovanni Atzeni detto Tittia, entrato nella leggenda con la decima vittoria al Palio, quinta consecutiva, come mai nessuno prima.

Ed è sardo anche Giovanni Porcella, veterinario del magistrato delle contrade, che dà il parere finale per far correre il cavallo.

Il programma oggi prevede lo sgombero della pista alle 16.10 e alle 16.50 il corteo storico entrerà in piazza del Campo. Alle 19 i cavalli usciranno dal cortile del Podestà di Palazzo Pubblico per dare inizio alla corsa. Il Palio sarà trasmesso in diretta televisiva e online su La7.

