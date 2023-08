È in Sardegna il mare più bello d’Italia. A confermarlo è l’ultimo sondaggio nazionale svolto da Youtrend e Quorum: con il 39% delle risposte l’isola è al primo posto del gradimento degli italiani.

A seguire, molto distaccata con il 18%, c’è la Puglia, poi la Sicilia all’11% e seguono subito dopo al 4% Calabria, Campania e Toscana.

Il sondaggio è stato svolto, come riportato da Youtrend, tra il 19 e il 21 luglio 2023 su un campione di 811 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it