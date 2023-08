Il Corallo della città di Alghero va nello spazio con la Virgin Galactic. L’idea fatta propria dalla Fondazione Alghero e dall’Amministrazione nasce per valorizzare l’eccellenza artigiana algherese, sempre più oggetto prezioso e simbolo del territorio.

All’interno della navicella spaziale SpaceShipTwo decollata lo scorso 29 giugno dallo Spaceport America della compagnia Virgin Galactic, nel deserto di Las Cruces in New Mexico (USA), con un equipaggio italiano, ha trovato “spazio” anche il simbolo rosso della città del corallo, Alghero.

Si tratta del primo volo suborbitale effettuato da Istituzioni governative italiane, con equipaggio italiano ed il primo in assoluto di questo genere ad essere effettuato da un Paese europeo, con la collaborazione dell’Aeronautica Militare.

Le informazioni acquisite forniranno, inoltre, dati utili per la ricerca scientifica applicabile a vari settori, non solo tecnologici, ma anche per la salute umana.

