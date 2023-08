Per Sabato 19 e domenica 20 agosto 2023, in occasione dell’esibizione delle Frecce Tricolori al Poetto, il Comune di Cagliari ha deciso di adottare alcune temporanee modiche alla circolazione veicolare nella zona.

Ecco il dettaglio delle prescrizioni sulla circolazione che non coinvolgeranno i Mezzi di soccorso, VVFF, CTM, taxi e autorizzati.

– L’istituzione del divieto di transito nel viale Poetto in direzione Poetto , nel tratto tra via San Bartolomeo e piazza Arcipelaghi. Sarà consentito l’attraversamento del viale Poetto per chi percorre la via Vergine di Lluc;

– L’istituzione del divieto di Accesso nella via Tramontana direzione viale Poetto dalla rotonda con la via S.Bartolomeo;

– L’istituzione nella via Vergine di Lluc, all’incrocio con il viale Poetto del divieto di svolta a destra nel viale Poetto direzione Poetto con direzione obbligatoria diritto o sinistra;

– L’istituzione nella via S’Arrulloni all’incrocio con il viale Poetto del divieto di svolta a sinistra nel viale Poetto direzione Poetto con direzione obbligatoria a destra;

– L’istituzione nel lungomare Poetto all’incrocio con la piazza Arcipelaghi del divieto di transito;

– L’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra nella Via Rodi all’incrocio con la via Isola S.Pietro;

– L’istituzione nel lungomare Poetto direzione via Isola S.Pietro, all’incrocio con la via dell’Idrovora dell’obbligo di svolta a destra nella via Idrovora;

– L’istituzione del divieto di Accesso nella via Isola S.Pietro all’incrocio con il lungo Saline;

– L’istituzione del divieto di Accesso nel lungo Saline direzione Cagliari dalla rotonda con la via Idrovora;

– L’istituzione del divieto di Accesso nella via Idrovora dalla rotonda con il lungo Saline;

– L’istituzione nella via Ippodromo direzione lungomare Poetto, all’incrocio con la via Ausonia dell’obbligo di svolta a destra nella via Ausonia;

– L’istituzione nella via Ausonia, all’incrocio con la via Ippodromo dell’obbligo di svola a Sinistra;

– L’istituzione nel viale Europa, all’incrocio con la via Vidal del divieto di transito.

Quindi il dettaglio delle vie interessate, il giorno domenica 20 agosto 2023, dalle 00,00 alle 21,00, dal divieto di sosta con rimozione forzata.

– nella via Isola S.Pietro ambo i lati;

– nell’area adibita a parcheggio adiacente al lungomare Poetto e avente accesso dalla via isola S.Pietro;

– nella via Ippodromo nel tratto compreso tra la via Ausonia e la via dei Fantini;

– nel Lungomare Poetto altezza stabilimento Aereonautica per posizionamento gazebo (occupazione suolo pubblico);

– piazza degli Arcipelaghi (area asfaltata) area ex distributore.

Il giorno 20/08/2023 dalle ore 00:00 alle ore 21:00 invece.

– l’area sterrata limitrofa a via Isola di San Pietro (zona ex campi calcio) è riservata per sosta dei veicoli autorizzati (autorità, veicoli di servizio, veicoli del personale volontario di Protezione Civile);

– nella via Isola S.Pietro un’area lungo il lato dx è riservata ai bus CTM, un’area lungo il lato sx (per la direzione lungomare poetto) è riservata agli autobus dell’organizzazione;

– nella piazza Arcipelaghi (area asfaltata) area ex distributore un’area è riservata per il posizionamento del P.M.A.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it