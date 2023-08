Anche quest’anno sono state confermate e aperte le quattro aree dedicate agli amici a quattro zampe volute dall’amministrazione comunale di Cabras. Si trovano a San Giovanni di Sinis, Maimoni, Portu S’uedda e Funtana Meiga.

Le dog friendly beach sono già attive e hanno dimensioni di almeno 1.500 metri quadri ciascuna.

Secondo il regolamento, possono entrare i cani vaccinati e iscritti all’anagrafe canina. Gli animali ogni due ore devono essere portati all’esterno per una passeggiata e devono essere muniti di collare con targhetta identificativa.

I cani potranno fare il bagno negli specchi di mare antistanti le aree dog friendly solo sotto stretta sorveglianza.

“Col passare del tempo le sanzioni comminate ai bagnanti che si recano in spiaggia col proprio cane in zone in cui non è permesso, sono diminuite drasticamente. Ciò significa che le dog friendly beach sono una garanzia sia per i conduttori di cani sia per gli altri bagnanti” ha spiegato il sindaco Andrea Abis.

