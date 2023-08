Nella giornata di ieri a Pabillonis, son stati denunciati un 49enne e un 26enne del luogo per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I due avevano abbandonato rifiuti speciali pericolosi, nell’area di “sosta attrezzata per nomadi” in via La Marmora, e di proprietà del Comune di Pabillonis, creando una discarica abusiva.

L’area in questione di 1.150 metri quadri è stata sottoposta a sequestro.

