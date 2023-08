L’incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 12,30, in viale Marconi, a Cagliari.

Da quanto si è appreso, l’auto sarebbe sbucata all’improvviso dal parcheggio di un negozio e il conducente dell’ambulanza, in arrivo da Cagliari e diretto a Quartu, non è riuscito a frenare per tempo ed è finito sul mezzo.

La bimba che viaggiava a bordo dell’auto, guidata dalla madre, è rimasta lievemente ferita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it