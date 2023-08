È stata resa nota l’identità della donna di 55 anni morta stamane dopo una immersione subacquea nel Golfo di Cagliari: si tratta di Anna Maria Congiu, ex direttrice generale del Cacip.

La donna non era nuova a quella che era una vera e propria passione. L’ultima immersione le sarebbe stata fatale: risalita sul gommone sarebbe stata colta da un infarto.

Subito soccorsa, per un’ora sono stati effettuati vari tentativi di rianimazione in attesa che venisse trasportata in ospedale. Tentativi però risultati vani.

Grande dolore e sconcerto a Capoterra per la morte della donna, molto conosciuta e apprezzata da tanti. Tra un mese avrebbe compiuto 56 anni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it