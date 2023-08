Non si è fermato all’alt della polizia locale ed è fuggito con il suo scooter, con manovre azzardate, imboccando strade contromano e incidenti sfiorati. È accaduto ieri a Cagliari, tra via San Benedetto e via Ariosto.

Nei guai un 53enne, che dopo l’incidente è stato condotto al Brotzu, dopo gli accertamenti i vigili hanno scoperto che lo scooter, senza assicurazione era già sottoposto a sequestro.

Contestate le numerose violazioni al codice della strada nonché l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

