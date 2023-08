Fermato il presunto autore di una serie di assalti in serie ai danni dei porta-pizza a Cagliari.

In particolare il 44enne è sospettato di essere responsabile di una rapina, una tentata rapina e uno scippo, sempre con la stessa tecnica, il 9, l’11 e il 14 agosto scorsi. Con la minaccia di un coltello, si sarebbe fatto consegnare da due pony-express complessivamente 150 euro, oltre alle pizze e alle birre ordinate.

La tecnica usata era sempre la stessa: ordinava pizze e birra al telefono, avvertiva il titolare dell’esercizio di mandare il resto per cento euro, indicava la consegna in via delle Coccinelle, minacciava il fattorino con un coltello, poi rubava soldi e pizze e scappava a piedi.

Dopo le denunce gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro hanno organizzato una finta consegna: questa volta, si è presentato un poliziotto travestito da fattorino.

L’uomo ha estratto subito il coltello, ma si è reso conto che qualcosa non andava: è fuggito, facendo perdere le tracce. Ricercato in tutta la città, è stato rintracciato ieri, nascosto nella casa di un parente nel quartiere Cep di Cagliari e portato a Uta.

