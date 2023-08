“In generale quest’anno come flotta nazionale abbiamo avuto un calo di numeri di interventi. Però ci sono state anche giornate molto complicate come a inizio luglio, fine luglio e primi di agosto in concomitanza con alte temperature e vento.

Lo ha detto il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in Sardegna per una visita istituzionale, accolto dal assessore della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu.

“La strategia – ha aggiunto – è sempre quella di rinforzare le attività di terra e regionali. La Sardegna, rispetto alle altre regioni, ha la flotta più importante. Importante anche il gemellaggio con il volontariato”.

“L‘organizzazione interna non ha creato problemi nelle attività operative: ci siamo raccordati normalmente con i colleghi della Regione e con l’assessore”, ha precisato a proposito del ruolo ancora vacante del direttore generale della Protezione civile.

Soprattutto nel giorno degli incendi che tra tra il 5 e il 6 agosto scorsi hanno devastato i territori tra Posada e Siniscola, nella costa centro orientale della Sardegna, divorato le campagne di Muravera nel sud Sardegna, facendo anche fuggire da case e resort turisti e residenti.

