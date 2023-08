La stretta del governo italiano sul caro voli per Sardegna e Sicilia ha scatenato le critiche di Ryanair e dell’associazione europea delle compagnie aeree, Airlines for Europe. Reazioni che non sorprendono Fausto Piga, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Sardegna.

“Se le compagnie storcono il naso verso il provvedimento varato dal governo è evidente che il governo ha toccato un tasto giusto che limita i vantaggi economici ingiusti per i vettori e che potrebbe portare di conseguenza vantaggi per i viaggiatori – dichiara Piga – francamente sarei stato più sorpreso se dalle compagnie non ci fossero state reazioni”.

“Il provvedimento è un segnale importante di attenzione verso la Sardegna e per questo va ringraziato – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – ora però tocca anche all’Europa ascoltare le istanze dell’Isola con un approccio diverso dal passato perché non potrà mai esistere una vera continuità territoriale se non cambierà la disciplina sugli aiuti di Stato. Da sempre sosteniamo che il mare e il cielo è la nostra autostrada verso la terra ferma e come in autostrada, dove non esiste il pedaggio differenziato, la tariffa dei voli da e per la Sardegna deve essere la stessa per chiunque, riconoscendo la libertà per ciascun cittadino italiano ed europeo di poter raggiungere la Sardegna con facilità e a prezzi accessibili tutti i giorni”.

“Da soli il governo e la Regione difficilmente potranno risolvere in modo definitivo la criticità atavica della continuità territoriale per la Sardegna – conclude Piga – insieme però potranno far sentire più forte la voce dei sardi in Europa, perché è lì che si gioca la vera partita”.

