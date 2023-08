Denunciato un uomo di 64 anni di Segariu, già noto alle forze dell’ordine, per minaccia aggravata, porto di oggetti atti ad offendere ed alterazione di armi.

Da quanto si è appreso, l’uomo avrebbe estratto una pistola a salve scacciacani – priva della sicura – per minacciare un giovane di 34 anni e il padre di 70 anni, in seguito a una lite scoppiata per motivi legati ai terreni sui quali poter pascolare le greggi.

Una volta giunti sul posto i carabinieri, il 64enne ha cercato di liberarsi della pistola, nascondendola tra la vegetazione. Gli uomini dell’arma, però, l’hanno ritrovata munita di nove cartucce calibro 8 a salve nel serbatoio.

Durate la perquisizione domiciliare, poi, i carabinieri hanno trovato 37 cartucce analoghe a quelle in possesso dell’uomo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it