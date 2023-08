Arrestata una donna di 41 anni a Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo aver notato un tossicodipendente che bussava insistentemente alla porta di casa della donna, nel quartiere di Is Mirrionis, gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo sardo sono intervenuti per una perquisizione domiciliare.

Così nell’abitazione hanno trovato e posto sotto sequestro: 45 dosi di cocaina, già pronte per lo smercio, e circa 9 grammi di eroina, oltre a 900 euro in contanti, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della sostanza.

