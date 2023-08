Tra le attrazioni turistiche più “deludenti” per i viaggiatori stranieri c’è la Giulietta affacciata al balcone, a Verona, con il 50% di pollici all’ingiù.

La curiosa classifica è stata stilata da Preply, piattaforma per l’apprendimento delle lingue, che ha preso in considerazione 3mila recensioni negative lasciate dai visitatori.

In seconda posizione si trova Fiabilandia, vicino a Rimini, seguito dal Parco archelogico della Neapolis.

Per trovare qualche attrazione turistica in Sardegna bisogna scendere in 13esima posizione, dove si trova il Poetto di Cagliari. Il lungomare cittadino lascia insoddistatto il 22% dei viaggiatori in visita al capoluogo sardo.

Una cifra che non preoccupa, certamente, e che potrebbe essere data da fattori molti diversi come la tipologia di vacanza che si vuole fare, i servizi disponibili, prezzi dei locali in spiaggia e così via.

Sta di fatto che anche quest’anno il Poetto di Cagliari è stata meta privilegiata di milioni di turisti da ognidove, con buona pace per chi non ha apprezzato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it