In questi minuti il Corpo forestale regionale sta intervenendo su 2 incendi distinti con il supporto dei suoi elicotteri.

Nel primo divampato a Solarussa, in località C.Madau, sta operando l’elicottero AS350B3 partito dalla base di Fenosu.

Nel secondo incendio in atto nel Comune di Sagama, in località Nuraghe Funtanedda, sta intervenendo oltre all’elicottero leggero decollato da Bosa pure il Superpupuma con a borbo il gruppo G.a.u.f. (personale altamente qualificato ed esperto nell’utilizzo di tecniche per l’estinsione degli incendi).

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale.

