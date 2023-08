Una sequenza di concerti in cui i successi si sono succeduti con ritmo incalzante, ma ora Salmo deve fermarsi. Il rapper ha annunciato sui social l’interruzione del tour che lo ha portato sui palchi di tutta Europa.

“ll problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso. Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi” ha svelato dopo l’ultimo concerto tenuto ad Olbia.

L’ultimo mese per lui è stato devastante. Video, concerti, l’infortunio al braccio (con 30 punti di sutura), antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre si sono sommati mandandolo ko.

“Non so come ho fatto a stare in piedi. Mi spiace per questo imprevisto. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi” ha commentato.

