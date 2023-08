Tragedia poco prima della mezzanotte nel Cagliaritano nella strada Dorsale consortile di Macchiareddu.

Un uomo ha perso la vita in un incidente le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La sua auto, una Mitsubishi Pajero bianca con targa svizzera è finita nello stagno che costeggia la strada, ribaltandosi. L’uomo, di circa 50 anni è morto.

Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, il 118, i Carabinieri e quattro equipaggi della Polizia Locale di Cagliari.

