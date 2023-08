Per i libri selle scuole secondarie in Sardegna quest’anno si pagheranno in media 24 euro in più, con un aumento medio di circa tre euro a volume.

La denuncia arriva dal coordinamento dei presidenti dei consigli di istituto della Sardegna che hanno realizzato uno studio con i dati.

“Tre euro moltiplicati per ciascuna disciplina influisce non poco sul budget famigliare che spesso deve soddisfare le esigenze di più figli in età scolare, in un periodo storico in cui il carovita è una morsa sempre più stringente”, scrivono.

“Assistiamo, inoltre, alla frequente prassi di cambiare l’edizione dei testi – spiegano -, senza che questo corrisponda ad una reale modifica dei contenuti, ma piuttosto a semplici rimodulazioni dell’impaginazione e dell’ordine numerico degli esercizi presenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it