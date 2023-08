Due giorni al debutto in Serie A del Cagliari, e Claudio Ranieri non vede l’ora di vedere i suoi ragazzi giocare. Così in conferenza stampa di presentazione della gara col Torino ha dato le sue sensazioni.

Sulla gara coi granata. “Mi aspetto di vedere come reagisce la squadra. Il Torino ha un allenatore bravo, hanno giocatori di qualità, con automatismi rodati. Andiamo a fare una comparazione tra noi e loro. Dobbiamo giocare, lottare e poi vediamo. Cercheremo di metterli in difficoltà”.

Sul suo Cagliari. “Abbiamo giocatori universali, che si fanno trovare pronti. Danno il 100%, è una grande cosa, puoi sempre cambiare. Jankto e Shomurodov sono recuperati”.

Un pensiero su Matteo Prati. “Giocatore con ottima visione di gioco, uno dei primi ad esser messo sul taccuino, ho chiesto a De Rossi informazioni. Avrà le sue chances, si inserirà nel gruppo, è diligente e intelligente. Ci tornerà utile”.



Sulle chance di allenare la nazionale italiana. “Alleno la nazionale dei quattro mori”.

