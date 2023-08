Nella giornata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Silanus (NU) hanno tratto in arresto e denunciato due trentenni a Macomer per detenzione di droga.

Il primo è un giovane che, all’esito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre mezzo chilogrammo di marjuana e di un piccolo quantitativo di hashish.

Nella stessa giornata, nel corso di un’altra attività antidroga, gli stessi militari hanno deferito in stato di libertà un trentenne di Macomer, che deteneva circa 200 grammi di marjuana, nascosta in 7 barattoli in vetro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it