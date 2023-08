L’allarme è arrivato alle 6,45 circa di questa mattina.

Per cause ancora da accertare, un incendio è divampato in un pagliaio alla periferia di Seneghe.

Sul posto una squadra del Pronto intervento e un’autobotte dalla sede centrale del Comando di Oristano.

Le fiamme sono state domate. La struttura ha riportato ingenti danni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it