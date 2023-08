La meravigliosa spiaggia di Cala Mariolu, a Baunei, premiata quest’anno come mare più bello d’Italia, è stata spacciata per Corfù in Grecia.

La foto è stata trovata su un sito greco che conta oltre 600mila follower su Instagram. Il post in questione ha registrato oltre 67mila like.

Ma c’è chi quella spiaggia la conosce molto bene e ha denunciato tutto sui social. È il sindaco di Baunei, Stefano Monni, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale e ha inviato una lettera al profilo Instagram del sito greco.

Ora, però, vuole passare per vie legali.

“Siamo purtroppo abituati a vedere immagini della costa di Baunei utilizzate per pubblicizzare altre località sia nazionali che internazionali: ieri succedeva con le classiche cartoline, oggi, nell’era dei social, le immagini depredate viaggiano nell’etere” ha spiegato all’Ansa il primo cittadino.

“Stiamo valutando ogni azione nei confronti del sito e del profilo social di Hellenic World a tutela del nostro territorio”, ha aggiunto Monni.

