Si è spento all’età di 86 anni l’ex allenatore Carlo Mazzone. Ha allenato il Cagliari per due volte. Nel 2022 era uscito un film a lui dedicato dal titolo “Come un padre”, in cui veniva ripercorsa la sua carriera.

“Carletto”, come amavano chiamarlo i tifosi, aveva guidato il Cagliari dal 1991 al 1993, lasciandola con una storica qualificazione in Coppa Uefa.

Tornò nella stagione ’96-’97, conclusa con una cocente retrocessione nello spareggio contro il Piacenza, giocato a Napoli.

Nella sua carriera ha allenato anche Roma, Ascoli, Bologna e Brescia. Era amato e apprezzato dai tifosi di tutta l’Italia.

