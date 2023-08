Continua a bruciare la Sardegna: nella giornata odierna ben 17 incendi. Su 5 di questi, il Corpo Forestale ha utilizzato anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale e nazionale.

Incendio in agro del Comune di Sagama in località Riu Ralzu. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa, coadiuvata dal personale a bordo di due elicotteri provenienti dalla base del CFVA di Bosa e dall’elicottero Biturbina proveniente da Fenosu. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 6 ettari di pascolo.

Incendio in agro del Comune di Teti in località Riu Carteni. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sorgono. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Teti e Austis, una squadra dei VVF di Sorgono e una squadra di volontari dell’associazione di Sorgono.

Incendio in agro del Comune di Buddusò in località Sos Vinzales. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Buddusò coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Alà dei Sardi. Sul rogo sono intervenuti il Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco (GAUF) del Corpo forestale di Sassari, tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Buddusò, Pattada e Benetutti, una squadra dei VVF di Ozieri e una squadra di volontari dell’associazione di Buddusò.

Incendio in agro del Comune di Ottana in località Talocori. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana, coadiuvata dal personale a bordo di due elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela e Farcana Sul rogo sono intervenuti il Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco (GAUF) del Corpo forestale di Nuoro, due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bolotana e Macomer e una squadra di volontari dell’associazione di Ottana. L’incendio è in fase di bonifica.

