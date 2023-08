Il locale Rainbow City di Cagliari è stato sanzionato dal servizio Attività produttive del Comune a seguito di alcune irregolarità. Lo riporta un noto quotidiano regionale.

Secondo quanto rilevato, i titolari dell’esercizio irradiavano musica molto alta che dall’interno del locale era udibile anche all’esterno. E all’esterno era presente qualche “tavolino di troppo”, non previsto.

Per questo motivo è stato deciso che il locale dovrà osservare una pena di 33 giorni in cui non potrà presentare i propri tavolini all’esterno.

La “pena” dovrà essere scontata dai titolari dal 6 novembre all’8 dicembre 2023.

