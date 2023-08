Nella giornata di ieri, domenica 20 agosto, in Sardegna sono divampati ben 16 incendi.

Per cinque di questi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale.

Si tratta dei Comuni di Terralba, dove sono andati in fiamme mille metri quadri di terreni agricoli; Padru, in località Rio Trattesa; Arzana, con centinaia di metri quadri di macchia mediterranea bruciati; Barisardo, in località Praidas; Ales, in località Riu Pubada.

Le operazioni di spegnimento si son concluse attorno alle ore 18.

