Stava per scoppiare un incendio a bordo del gommone su cui si trovavano, ma i quattro diportisti sono riusciti a mettersi in salvo gettandosi in acqua.

È successo nella mattinata di ieri, domenica 20 agosto, davanti alla Sella del Diavolo, nel Golfo di Cagliari.

Immediato l’intervento della Guardia costiera che ha soccorso i quattro in pericolo, aggrappati a dei materassini.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme a bordo del natante, evitando il peggio.

Soltanto sabato pomeriggio un episodio analogo, nelle acque di Cala Fighera.

