Ancora al lavoro dopo oltre cinque ore per finire di domare il grosso rogo che si è sviluppato questa mattina nelle campagne di Sorgono e che sta bruciando le chiome di molte sugherete.

L’assessore regionale dell’Ambiente Marco Porcu segue l’evolversi della situazione dalla sala operativa della Protezione civile: “Stanno operando tre canadair – scrive sui social l’assessore – al momento uno è in rifornimento, in volo anche tre elicotteri regionali e il Super Puma, oltre ad un quarto Canadair in arrivo da Ciampino”.

A terra le squadre del Gauf di Oristano, squadre Cfva di Tonara e Sorgono, 9 squadre di Forestas, 4 dei vigili del fuoco, 4 organizzazioni di volontariato e 2 squadre di barracelli.

“Il primo intervento quattro minuti dopo la segnalazione”, ha precisato Porcu.

