I Centri per l’impiego dell’Aspal saranno a disposizione di tutti i cittadini durante la fase transitoria del Reddito di cittadinanza.

Nei prossimi giorni saranno inviati ai percettori sospesi email e sms per dare loro tutte le informazioni necessarie sulle nuove misure di politica del lavoro.

Il prossimo primo settembre partirà infatti ‘Supporto per la formazione e il lavoro’ (SFL), una delle nuove misure di politica attiva del Governo per accompagnare gli ex beneficiari dell’Rdc.

In Sardegna è stata sospesa la domanda a 4950 percettori, di questi 1760 non sono stati ancora presi in carico dai centri per l’impiego.

“Non lasceremo solo nessuno” assicura l’assessore del Lavoro, Ada Lai. “La Regione è impegnata ad accompagnare passo per passo i cittadini nella fase di transizione dal reddito di cittadinanza alla nuove misure previste dal Governo”.

Coloro che non beneficeranno più del reddito potranno fruire della nuova misura introdotta dal governo ‘Supporto per la formazione e il lavoro’, che sarà presto erogata ai cittadini sardi.

