Riaprirà al pubblico a partire da domani, martedì 22 agosto 2023, a Cagliari il Parco di San Michele. Osserverà i consueti orari, dalle 5,30 alle 24.

La chiusura del parco si era resa necessaria per l’esecuzione degli interventi di ripristino a seguito dell’incendio che aveva interessato il colle lo scorso 26 luglio.

Riaprirà anche il Centro Comunale d’arte e cultura “Castello di San Michele”, con orario continuato dalle 10 alle 20.

Resteranno, invece, inaccessibili l’area del cosiddetto “grottino”, situato sulla sommità della prima rampa dell’accesso numero 2 della via Cinquini e l’area degli uffici situata nella parte occidentale della sommità del colle.

“Subito dopo l’incendio, il Servizio Parchi si è attivato per la conta dei danni e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, indispensabili per la riapertura al pubblico del Parco di San Michele” ha commentato il sindaco Paolo Truzzu.

“Con l’autunno partirà il cantiere per l’intervento di forestazione a San Michele e a Monte Urpinu, che vedrà la complessiva messa a dimora di 32.000 nuove piante tra alberi e arbusti: valuteremo la possibilità di reperire ulteriori risorse per San Michele” ha aggiunto.

