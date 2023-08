Un punto che fa classifica e dà morale quello colto dal Cagliari a Torino. Claudio Ranieri è raggiante sia ai microfoni di Dazn che a Sky: i suoi ragazzi sono stati eccezionali.

Ecco le parole di Ranieri.

Sulla gara. “Abbiamo giocato con serenità e lottato come leoni contro una squadra forte. Sono contento, ai ragazzi ho detto di giocare con serenità, rispondendo colpo su colpo”.

Sull’undici titolare. “Ho giocatori che mi possono permettere di cambiare sistemi di gioco durante la partita. Oggi in campo si è visto grande sacrificio, devo ringraziare i ragazzi. Non volevamo farli giocare come avrebbero voluto e ci siamo riusciti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it