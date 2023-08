La Sardegna continua a bruciare. Nella giornata di ieri lunedì 21 agosto sono divampati 16 incendi da nord a sud. Per quattro di questi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Si tratta del Comune di Sorgono, in località Mortu Oe, dove sono intervenuti nello spegnimeto anche 3 squadre dei Vigili del fuoco di Oristano e 4 squdre da Nuoro. Sono 150 gli ettari di sughereta e macchia mediterranea andati in fiamme. In corso le operazioni di bonifica.

Nel Comune di Ulatirso, in località “Perdabba”, lo spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo Forestale di Neoneli, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu e dal personale della Forestale di Ghilarza. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Abbasanta e Nughedu Santa Vittoria. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1.200 mq di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:15.

Nel Comune di Nuraminis, in località “Baccu Bois”, le fiamme sono state domate attorno alle 18 grazie all’intervento del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto, da quello della Forestale di Sanluri e dal GAUF di Cagliari. È intervenuta poi una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Monastir , una squadra dei VVF di Sanluri e 4 squadre di volontari delle associazioni di Monastir, San Sperate e Senorbì. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di incolto.

Nel Comune di Sadali, in località “Staz. Sadali Seui”, lo spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo Forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sadali, Seulo ed Esterzili e una squadra di volontari delle associazioni di Sadali. L’incendio ha percorso circa 1,5 ettari di superficie.

