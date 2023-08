“Sarà la rinascita del porto canale di Cagliari. È solo il primo tassello per il decollo della struttura”. Così il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco commenta l’approdo della Nuova Icom all’interno dello scalo industriale.

“Un progetto che mira a dare una svolta all’interno del tessuto imprenditoriale economico dell’intera area vasta e non solo – spiega il responsabile dell’assise civica – con la realizzazione di uno stabilimento all’avanguardia nella costruzione delle apparecchiature di carpenteria industriale”.

Una nuova fase che si tradurrà anche in nuovi posti di lavoro, con 500 operai previsti, grazie ad un investimento di 14 milioni di euro.

“Sarà un attrattore per le aziende produttive – conclude Tocco, che assicura il sostegno dell’interno emiciclo al programma, che aprirà una nuova stagione all’interno della zona economica speciale del sud Sardegna. Gli incentivi per la realizzazione del progetto all’interno del Porto canale consentiranno di mettere in moto una scommessa fondamentale per il futuro dell’Isola”.

