Una mega festa abusiva in una villa di lusso a Porto Cervo.

È quanto ha scoperto la Guardia di finanza di Olbia durante dei controlli nella notte del 19 agosto.

Una volta arrivati sul posto, hanno trovato giovani intenti a ballare, alcuni invece all’ingresso mentre pagavano il ticket per partecipare all’evento della serata: 50 euro per le donne, 100 per gli uomini.

Il tutto allestito con tanto di barman, camerieri, dj e addetti alla sicurezza.

L’organizzatore della festa, un giovane di 27 anni romano, titolare di una società con sede nel comasco, si è giustificato dicendo che si trattava di una “festicciola tra amici”. Motivazione che non ha convinto i Finanzieri che ha avviato le indagini.

Nella villa di lusso son stati trovati anche degli appunti riguardanti altri party del genere già svoltisi precedentemente.

