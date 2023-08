Mattinata di terrore in una tabaccheria di via Riva Villasanta a Pirri, dove due ladri sono entrati in azione con grande veemenza.

I due banditi sono entrati nell’esercizio pubblico nella mattinata. Per poter rubare i soldi presenti in cassa hanno preso a pugni il titolare, che aveva cercato di opporre resistenza. Presi i soldi, circa 200 euro, sono scappati via a piedi.

La Questura di Cagliari è al lavoro per poter risalire ai ladri. Intanto il titolare è stato soccorso da una ambulanza del 118.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it