Una barca da vela alla deriva con tre persone a bordo fra cui una bambina di due anni è stata recuperata ieri sera dalla Guardia costiera nella rada di Alghero.

L’imbarcazione di sei metri, intorno alle 18,30 navigava vicino a Capo Galera, aveva il motore ausiliario in avaria e a causa delle condizioni difficile del mare e del vento, non riusciva a manovrare per fare rientro.

Immediato l’allarme alla sala operativa della Guardia costiera di Alghero che ha inviato sul posto la motovedetta CP 871 con cui i militari hanno accompagnato la barca in sicurezza fino all’approdo più vicino, a Porto Conte. Le tre persone a bordo, a parte un po’ di paura, non hanno riportato conseguenze.

