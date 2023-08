Le Dinamo Women formato 2023-2024 sono pronte a iniziare le danze in vista dello start della stagione. Nel weekend sono arrivate le giocatrici che rappresenteranno Sassari e la Sardegna nel massimo campionato LBF e in Eurocup Women.

Al capitano Debora Carangelo e Sara Toffolo, al secondo anno sull’isola, si sono aggiunte Sara Crudo, Anna Togliani, Agnieska Kaczmarczyk e Ivana Raca, mentre dovrebbe arrivare nei prossimi giorni Mya Hollingshed. Ultima a unirsi al gruppo sarà Ashley Joens, impegnata in Wnba con le Phoenix Mercury.

Questa mattina, le Women si sono sottoposte alle consuete visite mediche sotto l’attenta supervisione del Medical Dinamo Lab, l’equipe medica e fisioterapica del club. A partire da giovedì le Women inizieranno la preparazione fisica che si svolgerà interamente a Sassari. Le ragazze di coach Antonello Restivo si prepareranno in vista della stagione che le vedrà impegnate per il quarto anno consecutivo nella massima serie e per il terzo in Eurocup Women.

Il primo appuntamento in agenda è infatti la Supercoppa, 23 e 24 settembre, che vedrà le due finaliste Schio e Bologna insieme a Dinamo e Venezia contendersi il primo trofeo della stagione. La regular season invece partirà 1°ottobre con l’Opening Day fissato a Schio: debutto per le sassaresi contro Campobasso, palla a due alle 16:15.

