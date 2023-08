La strada provinciale 138 che collega Olbia con Monte Pino non riaprirà. Almeno non nel breve termine, come invece si aspettavano nel territorio.

Nonostante lo studio di fattibilità, i fondi promessi dalla Regione quattro mesi fa non sono mai arrivati nelle casse della ex Provincia di Olbia-Tempio.

Il vertice del 3 aprile scorso a Olbia aveva dato il via libera all’adeguamento in un unico appalto dell’intero tratto interessato dall’intervento, circa sei chilometri. L’importo complessivo stimato in 19,5 milioni di euro.

Ora è di nuovo tutto fermo, e la provincia sta pensando di riconsiderare la soluzione prospettata prima della riunione di aprile: riaprire la strada, ma non tutta.

“A distanza di quattro mesi dico che avrei voluto avere torto, ma mi spiace essere costretto ad affermare che avevo intuito già le difficoltà che avrebbero potuto sorgere“, commenta il sindaco di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Duilio Vitti, all’Ansa.

La strada era crollata durante la tragica alluvione del novembre 2013: in quell’inferno di acqua e fango persero la vita tre persone.

