Arrestato un giovane di 21 anni a Cagliari per rapina impropria.

L’episodio è accaduto sabato 19 agosto, nel pomeriggio, quando un ragazzo di 16 anni è stato avvicinato dal presunto rapinatore nei pressi della stazione dell’Arst, in piazza Matteotti, per 50 euro in contanti in cambio di pezzi di taglio inferiore.

Una volta presi i soldi, il 21enne ha minacciato il giovane ed è scappato.

Proprio in quell’area però era presente una Volante in servizio e i poliziotti hanno subito fermato il responsabile. Con una breve perquisizione personale, infatti, hanno trovato la somma rubata al 16enne.

Così il giovane è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari in attesa del rito di direttissima.

