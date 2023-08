Si erano accampati vicino al centro cittadino di Porto Torres con un campeggio abusivo che è stato subito segnalato dai residenti della zona.

La tenda era stata piazzata nei parcheggi dietro la Stazione marittima con tanto di “bagno privato”.

Una situazione che ha fatto indignare gli abitanti del posto, per il poco rispetto nei confronti di un luogo pubblico e pertanto soggetto a determinate regole del vivere civile.

In seguito alla segnalazione, il gruppo di persone è stato fatto sgomberare insieme alla tenda, non idonea certamente a un parcheggio per auto.

