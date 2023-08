In fiamme quattro auto a Selargius.

Il fatto è accaduto nella notte di martedì 22 agosto, in via Oristano. Due auto sono andate distrutte, mentre le altre due sono state danneggiate in parte.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che transitavano nella zona.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu.

Secondo gli accertamenti, il rogo potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito di una delle auto in sosta, il che escluderebbe la pista dolosa.

