Paura sulla strada statale 131 ‘Carlo Felice’ in direzione Sassari all’altezza del km 142, nei pressi del bivio per Birori, in provincia di Nuoro: un’autocisterna si è ribaltata ed è finita di traverso sulla carreggiata.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. La strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

