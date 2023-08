Ieri sera intorno alle 23 una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari è intervenuta per un incidente stradale in via Deffenu.

Un’auto si è capottata e il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco l’hanno estratta con attrezzature specifiche.

Sul posto presenti anche la Polizia Locale e il 118.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it