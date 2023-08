C’è tanta Sardegna alla 80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

Sono cinque i film girati nell’Isola che verranno proiettati alla kermesse, dal 30 agosto al 9 settembre prossimi.

Si parte il primo settembre con L’anno dell’uovo del regista Claudio Casale, che racconta la storia di una giovane coppia che in attesa del primo figlio sceglie di farlo nascere lontano dalla realtà che li circonda.

Il 3 settembre, durante le Giornate degli Autori, sarà presentato Across, film della regista e antropologa Irene Dorigotti, originaria di Trento, in cui racconta parte della sua vita. Per farlo ha scelto alcuni panorami e scorci della Sardegna.

Nella giornata successiva, verrà proiettato L’avamposto di Edoardo Morabito, regista che non solo ha girato una parte del film in Sardegna, ma ha fatto della stessa la sua musa ispiratrice per raccontare una storia ambientata in un modello di società utopica, tra natura e tecnologia.

L’8 settembre, a conclusione delle Giornate degli Autori, sarà presentato Anna del regista Marco Amenta, che arriva così al suo terzo film girato in Sardegna.

In chiusura della Settimana della critica, invece, verrà proiettato Tilipirche (“cavallette” in sardo) di Francesco Piras, l’unico film con regista e attori sardi. Si tratta di un corto realizzato, come suggerisce il titolo, durante l’invasione delle cavallette che ha devastato il centro Sardegna.

