Alberto Angela si trova in Sardegna.

Lo svela una foto pubblicata dal sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, sul suo profilo Facebook.

Il noto divulgatore scientifico, figlio del grande Piero Angela, si mostra sorridente accanto al ristoratore di un noto locale del posto, proprio sotto il Castello.

Non è dato sapere se Alberto Angela sia qui per trascorrere le sue vacanze estive in terra sarda oppure stia preparando qualche puntata per raccontare il centro abitato medievale, ricco di storia e curiosità dal passato.

