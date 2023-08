“L’immagine di una donna, equiparata a una stoviglia o a un piatto succulento, in una posa completamente passiva e oggettuale, è talmente vergognosa da non meritare commenti. Una trovata medievale, uno scandalo vero e proprio che giustamente ora ricade su chi ha concepito un simile ‘spettacolo'”.

Così il Codacons interviene sul caso della ragazza coperta di cioccolato nel buffet di dolci in un albergo a Golfo Aranci, in Gallura. “Si fa un gran parlare dei diritti delle donne e poi in un attimo certe immagini sembrano riportare indietro nel tempo di cento anni – sottolineano – vanificando gli sforzi di chi ogni giorno si impegna per sensibilizzare su questo tema”.

Secondo il Codacons, “non possono bastare le solite scuse del giorno dopo – evidenziano – specie se, come in questo caso, la catena alberghiera coinvolta sembra non aver afferrato che l’episodio, gravissimo, non riguarda la sensibilità individuale di chi ha denunciato l’accaduto ma ha a che fare con una questione di dignità e rispetto della donna che riguarda l’intera nostra società”.

