Scelta la soluzione tecnica con l’iter più veloce: ora i progettisti si metteranno subito al lavoro e appena conclusa la progettazione si potrà andare in gara e affidare i lavori.

Messe da parte le polemiche sui ritardi per la strada che collega Monte Pino a Olbia, crollata per l’alluvione del 2013, il confronto di questa mattina tra la Regione, il commissario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, e il sub commissario, Pietro Carzedda è stato proficuo.

L’iter definito costa poco più di 9 milioni. “Si va avanti sull’ipotesi progettuale più veloce – ha spiegato l’assessore regionale dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu -. La Provincia, chiamata a realizzare l’intervento dopo che Anas avrà ultimato i lavori nella parte di propria competenza, è già destinataria di un finanziamento di 6,5 milioni di euro. Integreremo le risorse mancanti”.

