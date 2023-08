Sono Spritz e Negroni i cocktail preferiti in Italia, ma ogni regione ha i suoi top.

È quanto emerge da un’analisi di Tilby, cassa cloud del Gruppo Zucchetti che con il suo Osservatorio Drink & Food ha individuato la tendenza riguardante cocktail e vini rilevando i trend regionali e stagionali e le preferenze degli italiani e il periodo in cui i drink vengono consumati maggiormente.

E se il Mojito è maggiormente apprezzato nelle regioni settentrionali, il Gin Tonic piace in Valle d’Aosta, l’Americano in Friuli-Venezia Giulia e il Margarita in Liguria e Piemonte, sono il Sex on the Beach e la Pina Colada i più ricercati in Sardegna.

L’Isola è anche tra le regioni dove si consumano più cocktail analcolici, insieme a Marche e Abruzzo. Tra i cocktail a base di Gin gli italiani apprezzano soprattutto il Negroni.

Il Gin Lemon, invece, è richiesto soprattutto in Calabria, Marche e Veneto; il Gin Fizz è di tendenza in Friuli, Liguria e Puglia; l’Angelo azzurro in Sardegna, Calabria e Sicilia, mentre i toscani apprezzano soprattutto il White Lady.

